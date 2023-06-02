Аналитик Михайлов: Запад стал думать о снятии Зеленского с поста президента Украины

Аналитик в ходе разговора с журналистами телеканала «360» отметил, что у европейских руководителей появились завышенные ожидания от так широко анонсированного контрнаступления ВСУ. Однако из-за того, что обещания главы киевского режима до сих пор не выполнены, западный мир начал испытывать гнев.