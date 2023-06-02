Аналитик Михайлов: Запад стал думать о снятии Зеленского с поста президента Украины

Лидеры западного мира стали думать о том, что необходимо снять Владимира Зеленского с должности президента Украины. Такую неприятную для Киева правду обнажил военный специалист Евгений Михайлов.
Аналитик в ходе разговора с журналистами телеканала «360» отметил, что у европейских руководителей появились завышенные ожидания от так широко анонсированного контрнаступления ВСУ. Однако из-за того, что обещания главы киевского режима до сих пор не выполнены, западный мир начал испытывать гнев.
«Зеленский уже заигрался, на Западе это понимают. Зеленский со своими заявлениями дошел уже до того, что, на мой взгляд, Запад задумался над его сменой», — сказал Михайлов.
Ранее президент Украины совершил визит на саммит Европейского политсообщества в Молдавии. Там он вновь призвал Запад предоставить Киеву членство в НАТО и ЕС.