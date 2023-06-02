ВСУ потеряли херсонский склад с пятью тоннами боеприпасов в результате удара ВС РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по арсеналу украинских войск в Херсоне, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в местных экстренных службах.
По данным информационного агентства, удар был нанесен в пятницу, 2 июня. В результате атаки были уничтожены пять тонн боеприпасов, принадлежавших 124-й бригаде территориальной обороны ВСУ.
В частности, ликвидированы ракеты к реактивной системе залпового огня «Ольха», артиллерийским установкам «Мста-Б» и Д-30, а также к иностранным орудиям. Собеседник журналистов добавил, что ВСУ понесли потери личного состава, однако точное количество не назвал.