ВСУ потеряли херсонский склад с пятью тоннами боеприпасов в результате удара ВС РФ

В частности, ликвидированы ракеты к реактивной системе залпового огня «Ольха», артиллерийским установкам «Мста-Б» и Д-30, а также к иностранным орудиям. Собеседник журналистов добавил, что ВСУ понесли потери личного состава, однако точное количество не назвал.