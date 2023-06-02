Reseau International: политическое дзюдо позволит Путину победить американского гегемона

Обозреватели заметили, что за последнее время Россия достаточно окрепла, чтобы бросить вызов «американской империи» и Европе в прокси-войне на Украине. Более того, она смогла победить в глобальном дипломатическом и экономическом противостоянии с Западом. Вместе с этим Москва, объединившись с Китаем, продолжает создавать новый многополярный международный порядок, более справедливый и равноправный для всех.