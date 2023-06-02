Президент России Владимир Путин является гением стратегии. Такой вывод сделали журналисты французского издания Reseau International.
По их мнению, российский лидер является одним из самых ярких политиков современности.
«Ни одному другому лидеру за сто лет не удалось всего за несколько лет исправить страну, погрязшую в хаосе и коррупции, и сохранить этот импульс», — написали они.
Обозреватели заметили, что за последнее время Россия достаточно окрепла, чтобы бросить вызов «американской империи» и Европе в прокси-войне на Украине. Более того, она смогла победить в глобальном дипломатическом и экономическом противостоянии с Западом. Вместе с этим Москва, объединившись с Китаем, продолжает создавать новый многополярный международный порядок, более справедливый и равноправный для всех.
В свою очередь жесткая санкционная политика Вашингтона позволила российским властям запустить процесс дедолларизации. Россия продемонстрировала другим странам, что США готовы в любой момент ограбить тех, кто им доверял и уповал на их порядочность, законопослушность Белого дома. Москва успешно показывает, что без западной финансовой системы можно жить и развиваться.
«Россия продолжает развивать свою промышленность и параллельно проводит дедолларизацию. Немногие понимают, к чему все идет – к экономическому краху США. Это произойдет, когда доля доллара в мировой экономике упадет до 40%», – считают они.
В долгосрочной перспективе, уточнили журналисты, это может привести к конфликтам в США из-за усиливающегося внутреннего раскола.
«Конечно, это плохо для Соединенных Штатов, но также опасно и для всего мира, учитывая бредовое состояние американской культуры и лидера, который постоянно путает ключи от своей машины с ядерными ключами», — говорится в тексте.
По мнению журналистов, Путин использует «политическое дзюдо», чтобы победить более сильного геополитического соперника.
«Путин видит всю картину и плетет свою сеть, постепенно соединяя один узел с другим. В будущем это станет понятно многим», – резюмировали они.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Запад использует «грязные» доводы для сохранения поддержки Украины.