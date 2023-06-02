Полиция Татарстана пресекла деятельность очередной финансовой пирамиды

Преступники под видом консультаций по финансовым рынкам и дилерской деятельности похищали у граждан деньги. Они находили жертв, которые искали работу, и обещали после обучения устроить их на руководящую должность. Затем они злоумышленники имитировали торговые операции на подконтрольной им брокерской платформе, а на самом деле похищали деньги. Если у потерпевших не было достаточно средств, мошенники помогали оформлять кредиты. Заемные средства также похищались.