Полиция Татарстана пресекла деятельность очередной финансовой пирамиды

Правоохранители Татарстана пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды «Файненшнл Траст». В органы внутренних дел поступило уже 15 заявлений от обманутых граждан. Сумма ущерба составляет более 10 миллионов рублей.
Участники разветвленной преступной сети были выявлены в Татарстане, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах страны, сообщает сетевое издание «Реальное время». Часть фигурантов были объявлены в федеральный розыск и задержаны сотрудниками УЭБ и ПК по Татарстану.
Преступники под видом консультаций по финансовым рынкам и дилерской деятельности похищали у граждан деньги. Они находили жертв, которые искали работу, и обещали после обучения устроить их на руководящую должность. Затем они злоумышленники имитировали торговые операции на подконтрольной им брокерской платформе, а на самом деле похищали деньги. Если у потерпевших не было достаточно средств, мошенники помогали оформлять кредиты. Заемные средства также похищались.
Из квартир аферистов полицейские изъяли печати, документы, электронные носители информации, имеющие значение для успешного расследования уголовного дела. Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.