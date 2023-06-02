В Британии озвучили сроки начала обучения пилотов украинских ВВС

Британские инструкторы начнут обучение пилотов Воздушных сил ВСУ уже в ближайшие недели, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.
Заявление было опубликовано после встречи главы правительства Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Премьер-министр рассказал о планах начать подготовку украинских пилотов в Великобритании в ближайшие недели», — сказано в пресс-релизе.
Кроме того, как сообщается, Риши Сунак подтвердил свою приверженность вступлению Украины в Североатлантический альянс.
Ранее в Офисе президента Украины утверждали, что на текущий момент восемь стран готовы обеспечивать поставки истребителей для ВСУ.