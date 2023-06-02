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В Британии озвучили сроки начала обучения пилотов украинских ВВС

Армия
В Британии озвучили сроки начала обучения пилотов украинских ВВС

Британские инструкторы начнут обучение пилотов Воздушных сил ВСУ уже в ближайшие недели, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

Заявление было опубликовано после встречи главы правительства Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр рассказал о планах начать подготовку украинских пилотов в Великобритании в ближайшие недели», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, как сообщается, Риши Сунак подтвердил свою приверженность вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Ранее в Офисе президента Украины утверждали, что на текущий момент восемь стран готовы обеспечивать поставки истребителей для ВСУ.

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