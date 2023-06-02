Улицы городов Великобритании заполонили бездомные беженцы с Украины

Количество бездомных украинских беженцев в Великобритании стремительно растет. Об этом сообщает издание Local Government Chronicle со ссылкой на экспертов. Они рассказали, почему украинцы теряют жилье.
Специалисты связывают резкий рост числа бездомных среди украинских беженцев с окончанием срока действия договоров, заключенных между ними и принимающими британскими семьями. Власти страны пытаются решить проблему, предоставляя украинцам бесплатное муниципальное жилье, однако беженцы недовольны качеством квартир.
Согласно статистическим данным, в настоящее время в Великобритании находятся более двух тысяч бездомных украинских семей с детьми и 900 одиноких украинцев. По мнению экспертов, в дальнейшим их число будет лишь расти.