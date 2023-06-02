«Интернет по паспорту». Чем россиянам грозит регистрация в Сети по документам

Идея ввести механизм предоставления доступа в интернет через указание паспортных данных не решит всех тех проблем, которые намерены урегулировать инициаторы этой задумки. Более того, регистрация в Сети по документам может спровоцировать огромное количество новых трудностей, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев.