«Интернет по паспорту». Чем россиянам грозит регистрация в Сети по документам

Идея ввести механизм предоставления доступа в интернет через указание паспортных данных не решит всех тех проблем, которые намерены урегулировать инициаторы этой задумки. Более того, регистрация в Сети по документам может спровоцировать огромное количество новых трудностей, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев.
В пятницу, 2 июня, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» констатировал, что удалить негативный контент из Сети получится только при организации «интернета по паспорту».
Только в этом случае нахождение в Сети станет абсолютно безопасным, убежден депутат.
«Подход самомодерации и удаления негативного контента должен распространиться на все площадки, а не только на социальные сети», — заявил народный избранник.
Однако Парфентьев обратил внимание, что эта тема поднимается не впервые. Он предположил, что сторонники инициативы имеют в виду не «безопасность», а «упрощение процесса разоблачения преступлений». После введения поправки выявить лицо, совершившее то или иное действие в интернете, станет гораздо проще. А раскрытие анонимности пользователей и безопасность — нетождественные понятия, подчеркнул собеседник «ПС».
«Не нужно забывать, что аккаунт интернет-провайдера может быть зарегистрирован на одного человека, а в реальности им будет пользоваться кто угодно. Точно так же как, например, автомобиль — зарегистрирован на конкретного человека, но владелец вправе доверить пользование автомобилем любому другому лицу», — объяснил Парфентьев.
В данном случае, продолжил эксперт, понадобятся дополнительные мероприятия, чтобы установить, кто в итоге пользовался интернетом и совершал определенные действия. В этой связи специалист отметил немаловажность анонимности в Сети, поскольку фактор служит дополнительной защитой от многих угроз, в частности, связанных с оборотом цифровых данных.
«В первую очередь анонимность — это защита от утечек персональных данных, которые происходят сейчас с той же частотой, что цифровые мошенничества. В общем, инциденты с персональными данными уверенно делят первую строчку в рейтинге угроз наряду с прямыми мошенничествами», — заключил Парфентьев.
Накануне ФСБ РФ обнародовала отчет, согласно которому американские спецслужбы посредством техники Apple осуществляли контроль за гражданами. В частности, в «зоне риска» оказались россияне с сим-картами, зарегистрированными на диппредставительства и посольства.
По данным силовиков, «заражению» специальной программой-вирусом подверглись несколько тысяч телефонов Apple. Оказалась ли после этого российская общественность на шаг ближе к отказу от американской техники, а также, что предложили депутаты Госдумы на фоне утечки данных — читайте в материале «ПС».