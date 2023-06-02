Премьер Польши Моравецкий счел конфликт на Украине шансом расширить Евросоюз

Европейский союз получил «исторический» шанс благодаря конфликту на Украине. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Политик отметил, что объединение может расширить зону влияния до географических границ Европы. По его словам, Польша нацелена на преобразование геополитической траектории.
«Украина и другие страны Восточной Европы — братские народы Польши, Франции и Испании. <...> Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу», — объяснил Моравецкий.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Европейский союз 23 июня прошлого года.