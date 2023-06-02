Евстафьев: «странные» падения Байдена связаны с желанием Запада его устранить

Недавний визит президента США Джо Байдена в штат Колорадо, где он принял участие в торжественной церемонии выпуска курсантов местной военно-воздушной академии, явно пошел не по плану. Едва успев поздравить военнослужащих с получением дипломов, глава государства неловко споткнулся и упал с трибуны. Видео произошедшего казуса публикует РИА Новости.
Незадолго до инцидента американский лидер пошутил про свой возраст: по его словам, он подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США после того, как закончил обучение в старшей школе «300 лет назад». Байден также подчеркнул, что «доверяет свою жизнь» выпускникам учебного заведения, но, видимо, напрасно.
На кадрах, моментально распространившихся в Сети, видно, как хозяин Белого дома, выступив с речью, начал спускаться с трибуны, но внезапно споткнулся о мешок с песком и упал прямо на землю. Самостоятельно подняться на ноги президенту не удалось — на помощь ему пришли подоспевшие охранники.
Комментируя произошедший инцидент, директор по коммуникациям Бен Лаболт заверил, что Байден в порядке, однако позднее стало известно о новом курьезе: выходя из вертолета на лужайку собственной резиденции, президент случайно ударился головой.
На этом фоне эксперты заметили, что падения хозяина Белого дома, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, происходят слишком уж часто, при этом его подчиненные даже не пытаются подстраховать своего начальника. Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев не исключил, что американского лидера пытаются таким образом устранить.
«Коллеги, а вам не кажется, что Деда Байдена просто хотят грохнуть? Столько странных падений за короткий промежуток времени, когда охрана деликатно расступается. И забывает убрать препятствие с дороги. С его-то проблемной головой... Один легкий удар, и все! Мне кажется, это уже какой-то навязчивый перебор», — рассуждает профессор в Telegram-канале.
На то, что роковой мешок с песком появился на пути Байдена неслучайно, намекнул и известный политолог Владимир Корнилов. В свою очередь руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выразил уверенность в том, что Запад попросту эксплуатирует американского лидера «ради своих корыстных интересов».
«Поэтому отвечу Западу так: война прекратится, когда в США будет здоровый, самостоятельный президент, не падающий каждый день и не пожимающий руки воздуху. Этот президент будет думать о своей стране, которую вскоре может настигнуть дефолт, а не об Украине, которая находится за тысячи километров от Америки», — констатировал политик.
Ранее «ПС» писала о том, как Байден попытался выкрутиться после конфуза с падением и ударом головой. Подробнее читайте в нашей статье.