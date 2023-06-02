Евстафьев: «странные» падения Байдена связаны с желанием Запада его устранить

Незадолго до инцидента американский лидер пошутил про свой возраст: по его словам, он подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США после того, как закончил обучение в старшей школе «300 лет назад». Байден также подчеркнул, что «доверяет свою жизнь» выпускникам учебного заведения, но, видимо, напрасно.