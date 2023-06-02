Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал возможность своего визита в Пермь или Пермский край. Он отметил, что обязательно посетит многие российские города.
Пригожин подчеркнул, что не готов называть даты своего визита в тот или иной город, поскольку в зоне специальной операции, в районе Артемовска (Бахмута), сейчас идет серьезная работа.
«Несмотря на то, что мы выходим и вышли уже фактически из Бахмута, очень много задач. Поэтому я прошу прощения, но мы это сделаем чуть позже. Спасибо за ваш вопрос», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее создатель «оркестра» заявил, что его общение с журналистами в нескольких российских городах не являлось пресс-конференциями. По его словам, это были беседы с информационными партнерами.