Соединенные Штаты стремительно теряют поддержку даже в странах, которые «намертво привязаны к доллару». Такой вывод сделал известный политолог, востоковед Евгений Сатановский.
По его словам, недавний дипломатический скандал между США и ЮАР продемонстрировал потерю Вашингтоном роли глобального лидера. Американский посол в Южно-Африканской Республике обвинил руководство страны в якобы поставках оружия и военной техники в РФ, однако в Претории быстро опровергли эту информацию.
«Контроль США над всем миром напоминает сейчас историю о постаревшей бывшей красавице. Вот она хочет остаться главной красавицей, а у нее морщины, седина, зубы выпали», — сыронизировал он.
Эксперт отметил, что на сегодняшний момент внешняя политика Нового Света выглядит «плохо, глупо, чрезвычайно наивно и смешно». Соединенные Штаты больше не вселяют страх на мировой арене.
«Понимаете, когда вас перестают бояться, над вами начинают смеяться. Это тот самый переход от величия к забвению. Сначала смеются не в лицо, а потом за спиной начинают смеяться абсолютно все. Этот период и проходят сейчас США», — констатировал политолог.
Аналитик полагает, что США навсегда потеряли Африку, причем произошло это не из-за России или Китая. Американские власти сами долгое время «рыли геополитическую могилу» в этом регионе, а сейчас настолько обессилели, что не могут отреагировать на пощечину от африканских дипломатов.
«Гегемонии давно нет, но Вашингтон продолжает обиженно рефлексировать», — резюмировал Сатановский.
Ранее журналисты американского агентства Bloomberg сообщили, что Россия смогла убедить многие страны перейти на расчеты в национальных валютах для борьбы с гегемонией доллара.