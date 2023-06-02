Дипломатический провал в ЮАР: Сатановский высмеял переход США от величия к забвению

Аналитик полагает, что США навсегда потеряли Африку, причем произошло это не из-за России или Китая. Американские власти сами долгое время «рыли геополитическую могилу» в этом регионе, а сейчас настолько обессилели, что не могут отреагировать на пощечину от африканских дипломатов.