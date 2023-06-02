Песков: предварительных условий для диалога между Москвой и Киевом пока нет

На сегодняшний день ничто не говорит о том, что переговорный процесс между Москвой и Киевом может быть возобновлен. В этом уверен официальный представитель Администрации президента России Дмитрий Песков.
Такую точку зрения пресс-секретарь российского лидера высказал 2 июня во время разговора с представителями прессы, который состоялся в рамках брифинга.
«Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — отметил он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что желал бы как можно скорее увидеть диалог глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал корреспондентам la Stampa.