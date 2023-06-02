Новочеркасский расстрел. Как советская армия стреляла в народ при Хрущеве

Злая ирония судьбы: как и в царское время, Новочеркасский расстрел косвенно повлиял на падение режима — новые «ельцинские» власти вспомнили о замалчиваемой в СССР трагедии в 1991 году, набивая политические очки на гласности во время экономической и социальной катастрофы. События 60-летней давности – очередное напоминание о том, что винтовки, обернувшиеся против народа, трагично «аукаются» государству в самой долгосрочной перспективе.