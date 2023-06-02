«Поставил подпись и лично отнес»: Пригожин о письме в СК РФ и прокуратуру с просьбой о проверке Минобороны РФ

Журналисты обратились к Пригожину с вопросом об отправке в СК РФ и прокуратуру письма с просьбой проверить Минобороны на совершение преступлений во время подготовки и в ходе спецоперации. Создатель «оркестра» ответил, что только вернулся из зоны СВО. На следующий день он лично отнес документ на почту.