«Поставил подпись и лично отнес»: Пригожин о письме в СК РФ и прокуратуру с просьбой о проверке Минобороны РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что лично поставил подпись и отнес письмо, адресованное Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ, в котором он просит провести проверку в отношении Министерства обороны России.
Журналисты обратились к Пригожину с вопросом об отправке в СК РФ и прокуратуру письма с просьбой проверить Минобороны на совершение преступлений во время подготовки и в ходе спецоперации. Создатель «оркестра» ответил, что только вернулся из зоны СВО. На следующий день он лично отнес документ на почту.
«Ввиду того, что я был в поездке и вернулся из зоны СВО поздно вечером 1 июня 2023 года, я лично поставил подпись и лично отнес на почту документы, которые называются "Заявление о преступлении". Две квитанции на двух человек и группу неустановленных лиц. Поэтому сканы, которые возможно передать, чтобы не раскрывать все детали, посылаю, можете их опубликовать», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обратился в СК и генпрокуратуру с просьбой проверить высших функционеров Минобороны РФ. Пригожин предполагает, что они могут быть причастны к преступным действиям, совершенным во время подготовки и ведения СВО.