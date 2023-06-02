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Сотрудники генпрокуратуры Словакии устроили скандал из-за шпионского ПО на компьютерах

Общество
Сотрудники генпрокуратуры Словакии устроили скандал из-за шпионского ПО на компьютерах

Сотрудники генеральной прокуратуры Словакии узнали о тайной установке программного обеспечения для борьбы с утечкой внутренних документов на их компьютеры. Из-за недовольства чиновников в ведомстве разразился скандал.

Установкой программ занимался генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка. Конфликт начался из-за того, что систему долго тестировали без ведома самих чиновников.

«Когда они об этом узнали, то стали требовать информацию о том, насколько их компьютеры контролируются и что происходит с данными о них дальше», — сообщили в издании sme.sk.

По данным портала, программа работает в полной мере уже с мая. В ведомстве не стали комментировать информацию о новом ПО. Представители лишь заверили, что все меры в целях кибербезопасности принимаются в соответствии с законом.

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