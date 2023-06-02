Ранее авторы Süddeutsche Zeitung сообщили, что немецкая власть провела обыски у женщины, которая некогда была в браке с гражданином Украины, подозреваемом в подрыве трубопровода. Сатановский в ходе общения с корреспондентами «Свободной прессы» отметил, что таким образом Берлин просто пытается использовать киевский режим в корыстных целях и скрыть истинных организаторов теракта на нитях «Северных потоков».