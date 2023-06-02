Германское руководство лишь делает вид, что занимается поиском заказчиков и исполнителей теракта на «Северных потоках». Политолог Евгений Сатановский поставил крест на версии Берлина о причастности Украины к этому инциденту.
Ранее авторы Süddeutsche Zeitung сообщили, что немецкая власть провела обыски у женщины, которая некогда была в браке с гражданином Украины, подозреваемом в подрыве трубопровода. Сатановский в ходе общения с корреспондентами «Свободной прессы» отметил, что таким образом Берлин просто пытается использовать киевский режим в корыстных целях и скрыть истинных организаторов теракта на нитях «Северных потоков».
«На мой взгляд, в данный момент происходят некая имитация расследования. Я убежден, что Германия ведет игры вокруг совершенно идиотской версии, в которую не верит никто в мире», — сказал политолог.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорилось о причастности США и Норвегии к теракту на трубопроводе. Белый дом, в свою очередь, эту информацию отвергает.