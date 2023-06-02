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Премьер Венгрии Орбан признался, что «сильно и много» молился за победу Эрдогана в Турции

Политика
Премьер Венгрии Орбан признался, что «сильно и много» молился за победу Эрдогана в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что болел за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время недавних выборов. Об этом он заявил в эфире местного радио Kossuth.

По словам европейского политика, гипотетическая победа Кемаля Кылычдароглу сравнима с настоящей трагедией. Именно поэтому лидерство Эрдогана стало «огромным облегчением», признался Орбан.

«Честно скажу, я не только "болел" за победу президента, я молился за нее, сильно и много», — добавил премьер.

Ранее глава венгерского кабмина заявил о намерениях поучаствовать в церемонии инаугурации Эрдогана. Она состоится 3 июня.

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