Премьер Венгрии Орбан признался, что «сильно и много» молился за победу Эрдогана в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что болел за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время недавних выборов. Об этом он заявил в эфире местного радио Kossuth.
По словам европейского политика, гипотетическая победа Кемаля Кылычдароглу сравнима с настоящей трагедией. Именно поэтому лидерство Эрдогана стало «огромным облегчением», признался Орбан.
«Честно скажу, я не только "болел" за победу президента, я молился за нее, сильно и много», — добавил премьер.
Ранее глава венгерского кабмина заявил о намерениях поучаствовать в церемонии инаугурации Эрдогана. Она состоится 3 июня.