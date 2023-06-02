Спецпосланник КНР: Пекин готов помочь Москве и Киеву возобновить переговоры

Китайская власть готова помочь России и Украине начать мирные переговоры. С таким заявлением выступил специальный посланник Пекина по Европе Ли Хуэй.
Дипломат в рамках пресс-конференции подчеркнул, что сегодня перед Москвой и Киевом возникли сложности в вопросе возобновления диалога по дипломатическому разрешению конфликта.
«Нужно лишь, чтобы был кто-то, кто выступит вперед и добьется консенсуса, общего знаменателя, будет постепенно формировать условия. <…> Китай готов это делать», — добавил Ли Хуэй.
Ранее сербский лидер Александр Вучич признался, что хотел бы как можно скорее увидеть переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сказал журналистам la Stampa.