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Риттер: регулярные удары ВС РФ по скоплению украинских войск мешают началу наступления ВСУ

Армия
Риттер: регулярные удары ВС РФ по скоплению украинских войск мешают началу наступления ВСУ

Украинская армия никак не может начать контрнаступление, потому что российские военные наносят удары по местам сосредоточения ВСУ. Об этом рассказал американский военный эксперт Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что у российских войск имеется превосходство в бою и огневой мощи, а регулярные атаки ВС РФ не дают противнику начать активные действия.

«Вот причина задержки контрнаступления: любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар российских самолетов, ракет и артиллерии», — добавил Риттер.

По мнению эксперта, Киев не в состоянии собрать необходимое количество личного состава для нападения, ведь превосходящая по мощи российская армия не дает этого сделать.

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