Североатлантический альянс рискует расколоться из-за Украины. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» (МК).
Киев надеется на ускоренно вступление в НАТО, тогда как сам военный блок разделился по этому вопросу. Относительно новые участники организации, в числе которых оказалась Литва, призывают принять Украину в свои ряды. Другие члены, например, Германия и Люксембург, считают несвоевременным членство страны в Альянсе.
«Западные правительства, такие как Соединенные Штаты и Германия, настороженно относились к любому шагу, который мог бы приблизить Североатлантический альянс к прямому военному противостоянию с Россией», — сказано в материале МК.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что инициативы НАТО, предпринятые в рамках встречи глав МИД стран Альянса в Осло, не должны спровоцировать конфронтацию с Россией.