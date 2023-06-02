МК: единство НАТО трещит по швам из-за Украины

Киев надеется на ускоренно вступление в НАТО, тогда как сам военный блок разделился по этому вопросу. Относительно новые участники организации, в числе которых оказалась Литва, призывают принять Украину в свои ряды. Другие члены, например, Германия и Люксембург, считают несвоевременным членство страны в Альянсе.