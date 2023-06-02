Советник главкома ВСУ Назаров заявил, что нападения украинских военных на Россию станут «новой нормой»

Атаки украинских войск на территорию России могут стать новой нормой. Такое заявление сделал советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров.
В беседе с испанской газетой Mundo он высказал свое мнение по этому вопросу, заявив, что военные объекты, которые находятся в России остаются законными целями для украинской армии.
«Все военные позиции в России являются законными целями», — сказал Назаров.
Автор публикации после разговора с генералом пришел к выводу, что киевский режим мог разработать «неожиданный военный план» и сосредоточить внимание общества на наступлении ВСУ на востоке и юге, а нападения начались в другом месте. Издание считает, что недавняя атака беспилотников на Москву могла являться частью такой тактики.