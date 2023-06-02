Советник главкома ВСУ Назаров заявил, что нападения украинских военных на Россию станут «новой нормой»

Автор публикации после разговора с генералом пришел к выводу, что киевский режим мог разработать «неожиданный военный план» и сосредоточить внимание общества на наступлении ВСУ на востоке и юге, а нападения начались в другом месте. Издание считает, что недавняя атака беспилотников на Москву могла являться частью такой тактики.