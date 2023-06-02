Пощечина для Зеленского: Запад развенчал иллюзии Киева о вступлении в НАТО

Западные страны дали политическую пощечину президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе. Такой вывод сделали журналисты газеты «Взгляд».
Выступая на мероприятии, украинский лидер «издал вопль разочарования» из-за отдаляющихся надежд на вступление страны в НАТО и ЕС. Его опасения подтвердил и президент Румынии Клаус Йоханнис.
«Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это – необходимые вещи. Если все будут усердно работать, этого можно достичь за несколько лет», — заявил он.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс еще не принял решение о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Для этого, заметил он, сначала необходимо «одержать победу» в конфликте.
Впрочем, по мнению журналистов, последние заявления западных политиков еще не означают того, Украина откажется от членства в ЕС и НАТО. Они заметили, что Зеленский жалуется лишь на увеличение сроков работы, но не на полное отсутствие возможности вхождения в блоки.
Более того, украинский лидер пригрозил отказаться от участия в ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе «без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению» в Альянс.
«Если вы считаете эту угрозу смешной, вы ошибаетесь. Сейчас помощь Украине – одна из важных поддерживающих конструкций НАТО, определяющая размеры военных бюджетов и закупку вооружений (американских, в том числе). Это выглядит смешно, но согласие внутри НАТО сейчас зависит от одобрения со стороны украинского президента», — говорится в статье.
Помимо этого, вступление в Североатлантический альянс не снимает вопроса о членстве Украины в ЕС. Президент Румынии подчеркнул, что для этого потребуется несколько лет. Обозреватели констатировали, что такое заявление стало пощечиной для Зеленского, который требовал ускоренной процедуры.
«Это, разумеется, совершенно не мешает принять Украину и туда, и туда – через несколько лет, по обычной процедуре и без Зеленского. Процедуры демократии столь совершенны, что на Западе нет сомнений – следующий президент Украины тоже будет выступать за членство страны в НАТО и ЕС», — уточнили они.
Авторы статьи полагают, что для Москвы возможное вступление Украины в НАТО ничего в сущности не поменяет. Американские ракеты без ядерных боеголовок уже размещены под Харьковом, хотя Киев еще не стал членом Альянса.
«Для России важно, чтобы у украинской власти мысли не возникло размещать под Харьковом американские [ядерные – Прим. ред.] ракеты. А до этого еще далеко», — резюмировали журналисты.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как прошел саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе.