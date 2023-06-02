Пощечина для Зеленского: Запад развенчал иллюзии Киева о вступлении в НАТО

Впрочем, по мнению журналистов, последние заявления западных политиков еще не означают того, Украина откажется от членства в ЕС и НАТО. Они заметили, что Зеленский жалуется лишь на увеличение сроков работы, но не на полное отсутствие возможности вхождения в блоки.