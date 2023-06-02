Посол Франции в США рассказал об отсутствии запретов у Парижа по оказанию поддержки Киеву

Париж не имеет никаких ограничений по оказанию помощи киевскому режиму. Об этом рассказал посол Франции в США Лоран Били.
По словам дипломата, Париж не желает добиваться эскалации украинского конфликта. Однако победа России также недопустима, пояснил Били в интервью агентству Bloomberg.
«У нас нет табу в вопросе поддержки Украины. И иногда мы даже подавали пример, предоставляя (Киеву. — При. ред.) самоходные артиллерийские установки CAESAR», — ответила посол.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по урегулированию украинского кризиса. США готовы поддержать усилия КНР, Бразилии и прочих стран в налаживании диалога между Киевом и Москвой, добавил он.