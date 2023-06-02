Посол Франции в США рассказал об отсутствии запретов у Парижа по оказанию поддержки Киеву

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по урегулированию украинского кризиса. США готовы поддержать усилия КНР, Бразилии и прочих стран в налаживании диалога между Киевом и Москвой, добавил он.