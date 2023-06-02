Times: моральный дух солдат ВС Британии упал до рекордно низких показателей

Британские войска столкнулись с серьезной проблемой в виде деморализации военнослужащих, пишет газета Times.
В публикации отмечается, что моральный дух военнослужащих ВС Британии упал до рекордно низких показателей за последние пять лет. В статье подчеркивается, что солдаты находятся в подавленном состоянии из-за низкой заработной платы и плохих условий службы.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес прокомментировал поставки оружия Украине. По его словам, у стран Запада заканчивается вооружение для украинской армии. Он отметил, что союзники Киева почти полностью исчерпали собственные резервы.