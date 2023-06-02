Вооруженные силы Украины взаимодействовали с частным американским исследовательским центром. На это указывают документы, обнаруженные в освобожденном от ВСУ городе Рубежное в ЛНР.
Военнослужащая ВС РФ в комментарии для РИА Новости уточнила, что в здании местной санитарной станции было обнаружено письмо сопровождения 57-ой бригады ВСУ. В нем говорилось о необходимости сопроводить две машины с грузом из Университета Вашингтона.
Исследовательский центр расположен в Сент-Луисе, штат Миссури, и считается одним из ведущих американских институтов в области биомедицины.