Российские военные сообщили о поставках подразделениям ВСУ грузов из исследовательского центра в США

Военнослужащая ВС РФ в комментарии для РИА Новости уточнила, что в здании местной санитарной станции было обнаружено письмо сопровождения 57-ой бригады ВСУ. В нем говорилось о необходимости сопроводить две машины с грузом из Университета Вашингтона.