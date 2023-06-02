«Любовная чума». Как россиянам уберечь себя от сифилиса и при чем тут мигранты

Сейчас ситуация меняется, и не в лучшую сторону. Так, в Саратовской области за прошлый год выявили 474 случая сифилиса. Главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Шнайдер подчеркнул, что это на 10% выше, чем в 2021 году. По его словам, каждый пятый (22% зараженных) является мигрантом, в частности, из Узбекистана и Таджикистана.