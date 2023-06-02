«Любовная чума». Как россиянам уберечь себя от сифилиса и при чем тут мигранты

Официальная статистика о количестве заболевших сифилисом в России не соответствует реальному положению дел — на самом деле инфицированных гораздо больше, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.
Собеседник издания напомнил, что с девяностых годов в России разрешено лечиться от сифилиса в частном порядке. В советское время из-за выявления этой болезни могли лишить партийного билета, теперь же данный факт биографии легко скрыть. Человек приходит в частное медучреждение, лечится, а данные о нем не попадают в специальную базу, отметил академик РАН.
«Его вылечили, но поскольку он не попал в статистику, этим не занимались эпидемиологи. С кем он контактировал? Он мог не афишировать источник, но сифилис — не грипп, при котором действительно непонятно, кто тебя заразил. Поэтому источник, от которого он мог заразиться, как правило, продолжает свое "дело"» — объяснил бывший глава Роспотребнадзора.
Помимо этого, в разговоре с корреспондентом «ПС» Онищенко прокомментировал заявление минздрава о скачке заболеваемости сифилисом в РФ, а также рассказал, стоит ли ждать эпидемии и виноваты ли в этом мигранты.
Статистика
Скачок заболеваемости сифилисом в России после многолетнего «затишья» в министерстве здравоохранения объяснили возвращением мигрантов после пандемии коронавируса. В беседе с РБК главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии ведомства Николай Потекаев обнародовал динамику распространения кожно-венерической болезни за последние 20 лет.
«В 2021–2022 годах (21,1 и 27,8 тыс. заболевших соответственно), по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — констатировал Потекаев.
Согласно данным Минздрава РФ, количество выявленных случаев болезни в России в 2000 году составляло 239,4 тыс. Спустя пять лет показатель снизился более чем вдвое — 97,9 тыс. В последующие 15 лет наблюдалась положительная динамика: в 2010-м было выявлено 63,7 тыс. инфицированных сифилисом, а в 2020-м — 15,3 тыс.
Сейчас ситуация меняется, и не в лучшую сторону. Так, в Саратовской области за прошлый год выявили 474 случая сифилиса. Главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Шнайдер подчеркнул, что это на 10% выше, чем в 2021 году. По его словам, каждый пятый (22% зараженных) является мигрантом, в частности, из Узбекистана и Таджикистана.
Эпидемия из-за мигрантов?
Впрочем, Онищенко не считает обнародованные данные предвестником эпидемии. Врач-эпидемиолог уточнил, что речь идет о росте заболеваемости, а не о вспышке. Более того, увеличение числа инфицированных связано не только с мигрантами — нельзя исключать распространение инфекции среди неблагополучных групп населения, прежде всего, наркоманов.
«Потоки мигрантов преимущественно поступают из республик средней Азии. В силу их вероисповедания — в основном мусульманства — я бы не сказал, что мигранты играют решающую роль в этом вопросе», — рассуждает Онищенко.
К тому же, гости с ближнего зарубежья не всегда попадают в официальную статистику, заверил собеседник «ПС». Как правило, они не встают на учет, когда приезжают на работу в Россию, если это не солидная фирма, которая набирает сотрудников путем государственной миграции, уточнил академик РАН.
«Сказать, что мигранты привозят — нельзя. Другое дело — это благоприятная среда для распространения. Но, как ни странно, они тоже могут не попадать в нашу статистику, поэтому давайте будем больше искать причину в себе», — призвал врач-эпидемиолог.
Способы передачи и симптомы
Преимущественным способом передачи инфекции, вызываемой бактериями вида Treponema pallidum, является незащищенный половой контакт. Впрочем, иногда можно заразиться и бытовым путем через предметы общего пользования. Но через воду, например, в море или бассейне, подхватить болезнь практически невозможно, даже если рядом проплывет больной человек.
В случае заражения инкубационный период (до двух месяцев) проходит бессимптомно, после чего на месте контакта возбудителя со слизистой оболочкой появляется язва. Среди других симптомов отмечается кожная сыпь, увеличение лимфоузлов, температура.
Болезнь распространяется на кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости, нервную систему. «Страшилки» про впалый нос недалеки от реальности — бледная трепонема способна поражать любые ткани и органы — это последняя стадия сифилиса.
«Любовная чума»
Заболевание, именуемое «великим имитатором», «любовной чумой», «обезьяньей» или даже «французской» болезнью, известно уже много веков. Многие связывают появление опасной хвори с европейцами, которые пережили эпидемию в конце XV века.
«Заболеть сифилисом в начале XX века было огромной трагедией, у человека развивалось хроническое заболевание, которое разрушало организм. Сейчас же он достаточно легко лечится современными антибиотиками. Несколько уколов и прерывается инфекционный процесс. Кстати, это тоже расслабляет людей с точки зрения неразборчивости связей: "пройду пролечусь и буду все заново делать"» — посетовал академик РАН.
На этом фоне Онищенко заявил, что следует более тщательно заниматься медицинскими профилактическими осмотрами, в том числе — обследованием мигрантов. В случае с последними, подчеркнул академик РАН, оплату медкомиссий должны возложить на себя работодатели.
Кроме того, необходимо контролировать передачу статистических данных с частных клиник, ведь выявление на ранних стадиях может поспособствовать снижению распространения сифилиса в стране, заключил бывший главный санитарный врач России.