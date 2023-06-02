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Блинкен: США не пытаются свергнуть власть в России

Политика
Блинкен: США не пытаются свергнуть власть в России

Соединенные Штаты не пытаются свергнуть российское руководство. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Хельсинки.

Политик подчеркнул, что его страна никогда не была врагом для граждан РФ. Кроме того, по его словам, Россия должна сама выбирать свой путь.

«У нас нет цели свергнуть Правительство РФ, у нас никогда не было такой цели», — объяснил Блинкен.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить следовать враждебной линии в отношении России.

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