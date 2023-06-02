Байден сплясал неловкий танец после падения и удара головой

Президент США Джо Байден попытался выкрутиться после конфуза с падением и ударом головой. Глава государства сплясал неловкий танец перед журналистами, чтобы подтвердить, что с ним все хорошо.
Американский лидер посетил церемонию вручения дипломов Академии ВВС США. Там он упал, по его словам, оступившись о мешок с песком. Подняться Байдену помогли его телохранители.
После этого глава Белого дома ударился головой, когда покидал вертолет. Несмотря на все казусы, он попытался доказать журналистам, что все в порядке, поэтому принялся танцевать.
Джо Байдену в прошлом году исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в американской истории. Несмотря на преклонный возраст, глава государства объявил о планах участвовать в выборах в 2024 году.