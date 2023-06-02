В Подмосковье нашли арсенал с автоматами, патронами и снайперской винтовкой

Крупный арсенал с оружием обнаружили в Подмосковье оперативники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе проверки информации силовики осмотрели хозяйственную постройку и нашли в ней 21 пистолет, 12 пулеметов, восемь автоматов, два револьвера, снайперскую винтовку и патроны. Владельца участка задержали.
По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемого арестовали. Расследование продолжается.