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Мишустин отметил растущий в мире спрос на российскую сельхозпродукцию

Экономика
Мишустин отметил растущий в мире спрос на российскую сельхозпродукцию

Спрос на российскую аграрную продукцию увеличивается в мире. Причем касается это не только сырья, но и продовольственных брендов, обратил внимание глава правительства РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к коллегии Минсельхоза.

В сельском хозяйстве Россия не только добилась роста производства, но и существенным образом повысила объем поставок за рубеж. Это свидетельствует о высоком уровне качества отечественной продукции, указал премьер-министр.

По результатам 2022 года объемы производства местной сельхозпродукции взлетели более чем на 10%. Удалось собрать рекордные урожаи зерна и масличных культур, наблюдаются успехи по тепличному выращиванию овощей, фруктов и ягод, целиком обеспечивается рынок мясной и рыбной продукции, привел примеры председатель кабмина.

#сельское хозяйство #аграрная продукция #мишустин