Российские власти могут проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ

В обращении сказано, что представители Mars несколько раз сообщали о переводе полученных в России денежных средств на поддержку Украины. Одно из таких сообщений было опубликовано на сайте производителя 5 мая. Там значилась сумма в 13,5 млн долларов, которую компания планировала отправить на «помощь населению и домашним животным».