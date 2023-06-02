С Новым Годом!

Российские власти могут проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ

Экономика
Российские власти могут проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ

Проверить американского производителя шоколадных батончиков Mars на предмет финансирования ВСУ предложил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. С соответствующей инициативой он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, пишет SHOT.

В обращении сказано, что представители Mars несколько раз сообщали о переводе полученных в России денежных средств на поддержку Украины. Одно из таких сообщений было опубликовано на сайте производителя 5 мая. Там значилась сумма в 13,5 млн долларов, которую компания планировала отправить на «помощь населению и домашним животным».

Также сообщается о перечислении средств со стороны Mars Агентству США по международному развитию, которое может сотрудничать с ЦРУ.

Бородин напомнил, что американская компания приостановила работу в России. Однако продолжает зарабатывать в стране на выпуске шоколадных батончиков и корма для животных. Таким образом, доход Mars в РФ в 2022 году составил 177 млрд рублей

#Mars #финансирование всу #приостановка работы в рф