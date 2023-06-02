Российские власти могут проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ

Проверить американского производителя шоколадных батончиков Mars на предмет финансирования ВСУ предложил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. С соответствующей инициативой он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, пишет SHOT.
В обращении сказано, что представители Mars несколько раз сообщали о переводе полученных в России денежных средств на поддержку Украины. Одно из таких сообщений было опубликовано на сайте производителя 5 мая. Там значилась сумма в 13,5 млн долларов, которую компания планировала отправить на «помощь населению и домашним животным».
Также сообщается о перечислении средств со стороны Mars Агентству США по международному развитию, которое может сотрудничать с ЦРУ.
Бородин напомнил, что американская компания приостановила работу в России. Однако продолжает зарабатывать в стране на выпуске шоколадных батончиков и корма для животных. Таким образом, доход Mars в РФ в 2022 году составил 177 млрд рублей