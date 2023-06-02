Евгений Пригожин прокомментировал инициативу Telegram-блогеров о защите границ России с помощью своих подписчиков

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о предложении Telegram-блогеров сформировать отряды теробороны в приграничных регионах из своих подписчиков-добровольцев.
Создатель «оркестра» напомнил, что власти почти не препятствуют многочисленным инцидентам на рубежах государства. Именно поэтому чиновников необходимо заставить шевелиться.
«Несмотря на то, что в приграничных областях гибнут люди и страна в опасности, власть пока не делает ничего нужного для того, чтобы это не происходило, и остается в своих бюрократических коррупционных рамках. Поэтому, конечно, лидеры мнений очень важны», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Глава ЧВК «Вагнер» прокомментировал и предложение блогеров направить своих подписчиков на границу. Он напомнил, что эффективнее с этой задачей справились бы сами жители приграничных регионов.
«Народ должен участвовать в этом, и в основном те люди, которые находятся в местах проживания недалеко от места несения службы, чтобы им это было удобнее защищать свою землю. А лидеры мнений своим мнением должны в этом участвовать», — высказался он.
Ранее Евгений Пригожин встретился с представителями теробороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Он рассказал бойцам, как должна быть выстроена защита для эффективного отражения атак со стороны противника.