«Газпром»: транзит топлива по «Турецкому потоку» будет остановлен из-за ремонта

Согласно сообщению российского энергохолдинга, плановое ежегодное техобслуживание газовой магистрали будет продолжаться с 5 по 12 июня текущего года. Прокачка голубого топлива по обеим ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена в указанный промежуток времени.