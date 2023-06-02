«Газпром»: транзит топлива по «Турецкому потоку» будет остановлен из-за ремонта

Транзит российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» будет остановлен по причине планового технического обслуживания. Такое заявление сделали в «Газпроме».
Согласно сообщению российского энергохолдинга, плановое ежегодное техобслуживание газовой магистрали будет продолжаться с 5 по 12 июня текущего года. Прокачка голубого топлива по обеим ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена в указанный промежуток времени.
В «Газпроме» добавили, что проведение техобслуживания было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.