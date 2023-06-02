Пара из Швеции борется за право назвать ребенка Путин

Молодая пара из Швеции восемь раз пыталась зарегистрировать своего сына под именем Путин, однако родители постоянно получают отказы властей.
Родители из шведской деревни Хисхульт на протяжении трех лет борются за право назвать сына так, как они хотят. В 2021 году они решили дать ребенку имя Путин, однако власти им отказывают в регистрации.
Мальчик уже пошел в детский сад, где его вписали под именем Николай. При этом родители и семья называют ребенка Путин. Другие люди вовсе предпочитают не называть мальчика по имени.
«Этот малыш — просто вылитый Путин!» — объяснили родители свое решение.
Пара не собирается отказываться от своей идеи, сообщает издание Bild. Они намеренны и дальше бороться за возможность назвать сына Путин.