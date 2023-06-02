Bloomberg: РФ убедила многие страны перейти на расчеты в нацвалютах для борьбы с долларом

После введения западных санкций Россия попыталась подорвать гегемонию доллара, и частично это удалось, ведь некоторые страны начали переходить на расчеты в национальных валютах. Однако пока в мире нет полноценной замены доллару в качестве мировой резервной валюты, передает Bloomberg.
Тем временем страны БРИКС, куда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, заключили соглашения о торговле в нацвалютах. Например, Бразилия, Индия и Китай договорились с Малайзией о расчетах в рупиях, а Китай и Франция начнут заключать сделки по газу в юанях.
Таким образом, некоторые страны уже начали реализовывать политику дедолларизации. Однако отказ от доллара не будет быстрым процессом.