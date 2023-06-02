Bloomberg: РФ убедила многие страны перейти на расчеты в нацвалютах для борьбы с долларом

Тем временем страны БРИКС, куда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, заключили соглашения о торговле в нацвалютах. Например, Бразилия, Индия и Китай договорились с Малайзией о расчетах в рупиях, а Китай и Франция начнут заключать сделки по газу в юанях.