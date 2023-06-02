«Это были не пресс-конференции»: Пригожин о своих последних визитах в города России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о цели своих поездок по разным городам России. По его словам, он встречался с партнерами, а не проводил пресс-конференции.
Пригожин прокомментировал запрос издания 72.Ru. Журналисты попросили его рассказать, планирует ли он посетить Тюмень и провести там пресс-конференцию.
«Я, безусловно, когда-то доберусь до Тюмени. Но те города, которые я посетил, это были не пресс-конференции. Это ошибочно», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель подчеркнул, что в действительности он проводил встречи с информационными партнерами. Кадры с таких встреч были выложены в открытый доступ, чтобы общество знало, что на них обсуждалось.
Евгений Пригожин ранее охарактеризовал цикл своих поездок по России. По его словам, формат проведенных с журналистами бесед можно сравнить с политинформацией и планированием дальнейших совместных мероприятий.