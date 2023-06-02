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Генштаб: с начала частичной мобилизации в России создали около 300 воинских частей и подразделений

Армия
Генштаб: с начала частичной мобилизации в России создали около 300 воинских частей и подразделений

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что с начала проведения частичной мобилизации в России было создано порядка 300 воинских частей и подразделений.

По его словам, военные комиссариаты и органы исполнительной власти субъектов РФ мобилизовали в войска более 300 тысяч граждан.

«Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений», — добавил Бурдинский.

Он также добавил, что мобилизация людских ресурсов в военных округах была проведена в соответствии с разработанными планами и в установленные сроки.

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