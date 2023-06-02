Силовики нагрянули с обысками к главе Каменского округа Свердловской области Белоусову

Сотрудники силовых структур нагрянули с обысками к главе Каменского округа Свердловской области Сергею Белоусову. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что мероприятия проводятся по нескольким адресам — на даче Белоусова и на рабочем месте. В региональном управлении СК пока не прокомментировали эту информацию.
Отметим, что в марте начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков заявил, что в ближайшее время в регионе будут возбуждены уголовные дела в отношении глав муниципалитетов, замеченных за нецелевым расходованием бюджетных средств.