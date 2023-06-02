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Медведев вспомнил культовую фразу после отказа Apple признавать связи со спецслужбами США

Политика
Медведев вспомнил культовую фразу после отказа Apple признавать связи со спецслужбами США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ американской компании Apple признавать связи со спецслужбами США. Он вспомнил фразу из культового сериала «17 мгновений весны».

Политик подчеркнул, что многие технологические корпорации, в том числе Samsung, сотрудничают со спецслужбами.

«Как говаривал Мюллер в известном сериале: "Верить в наше время нельзя никому, даже себе"», — объяснил Медведев.

Ранее ФСБ России сообщила, что в Iphone российских и зарубежных пользователей были внедрены вредоносные ПО. Ведомство утверждает, что это указывает на сотрудничество Apple со спецслужбами. Компания, в свою очередь, отвергла обвинения.

#спецслужбы #медведев #apple