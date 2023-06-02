Баранец: в мире происходит что-то совершенно не по американскому сценарию

Развитие международных организаций, таких как ШОС, БРИКС и ЕАЭС, демонстрирует тренд на «неамериканский» вектор развития. Такой вывод сделал полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью белорусскому агентству Белта.
Эксперт заметил, что такой путь внешнеполитического развития имеет множество проблем. Однако многие страны видят в нем альтернативу западному проекту.
«К нему [ЕАЭС — прим. ред.] начинают присматриваться и стучаться в дверь другие страны, которые были далеко от центра формирования этого союза. Это очень радует», — прокомментировал аналитик.
По его мнению, ярким показателем этого процесса является увеличение стран-наблюдателей/кандидатов на вступление в организацию.
«В мире происходит что-то такое, что идет совершенно не по американскому сценарию», — резюмировал Баранец.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Россия бросила вызов США в новой Концепции внешней политики страны.