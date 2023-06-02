Баранец: в мире происходит что-то совершенно не по американскому сценарию

Развитие международных организаций, таких как ШОС, БРИКС и ЕАЭС, демонстрирует тренд на «неамериканский» вектор развития. Такой вывод сделал полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью белорусскому агентству Белта.