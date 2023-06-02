В руках РФ полная картина: Кедми рассказал о последнем шаге перед победой на Украине

Вместе с этим он отметил, что Соединенные Штаты не заметили этого качественного изменения. По его мнению, Вашингтон не ждет каких-то радикальных перемен в театре военных действий. Россия может застать врасплох не только командование ВСУ, но и всю западную коалицию, резюмировал аналитик.