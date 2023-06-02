В руках РФ полная картина: Кедми рассказал о последнем шаге перед победой на Украине

Россия сделала серьезный шаг к полноценной победе на Украине. Такой вывод сделал военный эксперт, израильский политолог Яков Кедми в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По его словам, на сегодняшний момент российская армия завершила подготовку к наступлению, которое может прорвать линию обороны вооруженных сил Украины не только в Донбассе, но и по всему фронту.
«Сейчас произошло событие, которое многие не заметили или не придали особого значения. <…> Был запущен спутник "Космос". Этот аппарат обеспечивает полное покрытие территории Украины российской разведкой, круглые сутки, ежедневно», — сказал он.
Аналитик отметил, что благодаря этому ВС РФ получают полную картину происходящего на Украине. Степень детализации информации полностью покрывает все требования современной армии.
«Это последнее, чего не хватало России для уверенной победы. Последний шаг к победе. "Космическая подготовка" ВС РФ завершена, то есть большое наступление начнется со дня на день», — прокомментировал Кедми.
Вместе с этим он отметил, что Соединенные Штаты не заметили этого качественного изменения. По его мнению, Вашингтон не ждет каких-то радикальных перемен в театре военных действий. Россия может застать врасплох не только командование ВСУ, но и всю западную коалицию, резюмировал аналитик.
Ранее представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что планы России и Китая по освоению Луны демонстрируют рост стратегической конкуренции в космосе.