Депутат Чепа одним замечанием обнулил влияние решения США по ДСНВ

Решение Соединенных Штатов по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не привет к значительным изменениям. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Вашингтон с 1 июня не предоставляет Москве информацию о вооружениях по ДСНВ. Политик напомнил, что американская сторона и прежде не выполняла условия соглашения.
«Ничего особенного из-за этого не произойдет», — подчеркнул Чепа в разговоре с изданием «Лента.ру».
Ранее посольств РФ в Вашингтоне сообщило, что решение США по ДСНВ не изменит позицию России.