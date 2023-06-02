С Новым Годом!

Находящегося в федеральном розыске за дезертирство мужчину задержали в Петербурге

Происшествия
Находящегося в федеральном розыске за дезертирство мужчину задержали в Петербурге

Мужчину, который находится в федеральном розыске за дезертирство, задержали в Петербурге. Как сообщили в городском управлении МВД России, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что на Зверинской улице был обнаружен 32-летний петербуржец, находящийся в федеральном розыске.

Злоумышленник скрывался от органов военной прокуратуры по уголовному делу о самовольном оставлении части или места службы. Подробности не раскрываются.

#розыск #дезертир #петербург