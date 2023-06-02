Командир бригады «Пятнашка» рассказал о готовности ВС РФ к наступательным действиям

Подразделения Вооруженных сил России готовы начать наступление на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба.
В комментарии для Ura.ru он отметил, что и сейчас локально наблюдается продвижения ВС РФ в Донбассе. Однако для широкомасштабного наступления было необходимо обеспечить надежную оборону.
«Поэтому спокойно всю линию обороны выровняли, укрепили и теперь можно двигаться, понимая, что есть, куда отходить в случае массивной контратаки», — объяснил собеседник журналистов.
Ранее командир 163-го танкового полка 150-й дивизии ВС РФ Александр Нилов заявил, что президент России Владимир Путин распорядился предпринять все необходимые меры для освобождения от ВСУ города Марьинка в ДНР.