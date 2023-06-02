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В Саратовской области гвардейскому авиаполку вручили хоругвь

Общество
В Саратовской области гвардейскому авиаполку вручили хоругвь

Депутат Саратовской облдумы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин принял участие в акции «Покров и Защита».

Во время торжественной церемонии вручения хоругви с ликом Святого Дмитрия Донского командованию 121-го бомбардировочного гвардейского авиаполка, принимающего участие в специальной военной операции (СВО), Калинин поздравил военных летчиков с началом летнего периода обучения, сообщают «Ветеранские вести».

Как отметил Калинин, военные летчики, с честью выполняющие боевые задачи в рамках СВО, по праву считаются гордостью российских Вооруженных сил. Вручая благодарности отличившимся военнослужащим, Калинин пожелал здоровья всем летчикам и благополучия их семьям.

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