В Саратовской области гвардейскому авиаполку вручили хоругвь

Депутат Саратовской облдумы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин принял участие в акции «Покров и Защита».
Во время торжественной церемонии вручения хоругви с ликом Святого Дмитрия Донского командованию 121-го бомбардировочного гвардейского авиаполка, принимающего участие в специальной военной операции (СВО), Калинин поздравил военных летчиков с началом летнего периода обучения, сообщают «Ветеранские вести».
Как отметил Калинин, военные летчики, с честью выполняющие боевые задачи в рамках СВО, по праву считаются гордостью российских Вооруженных сил. Вручая благодарности отличившимся военнослужащим, Калинин пожелал здоровья всем летчикам и благополучия их семьям.