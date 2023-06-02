В Саратовской области гвардейскому авиаполку вручили хоругвь

Как отметил Калинин, военные летчики, с честью выполняющие боевые задачи в рамках СВО, по праву считаются гордостью российских Вооруженных сил. Вручая благодарности отличившимся военнослужащим, Калинин пожелал здоровья всем летчикам и благополучия их семьям.