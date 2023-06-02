Минюст России объяснил, почему Максима Галкина признали иноагентом

Представитель Минюста России объяснил, почему ведомство внесло имя комика Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) в перечень лиц, выполняющих в стране функции иностранного агента.
По его словам, анализ публичных выступлений артиста показывает, что их можно расценивать как политическую деятельность. Выступая на публику, Галкин позволил себе критиковать внешнюю и внутреннюю политику России, передает «МК».
«Минюст действовал в рамках своих полномочий и с соблюдением всех необходимых процедур», — отметил представитель ответчика на процессе в Замоскворецком суде.
Ранее Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента. Многих россиян возмутила попытка юмориста вычеркнуть свое имя из перечня.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами