Борис Галкин удивился запрету на Украине Николая Гоголя и Тараса Шевченко

Заслуженный артист России Борис Галкин высказался о запрете на Украине писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко. Актер назвал бредом такое решение киевских властей.
Галкин удивился, что на Украине запретили творчество Гоголя и Шевченко. Он напомнил, что писатель родился в Полтавской губернии Российской империи, а поэт – уроженец Киевской губернии.
«Ведь если бы не Тарас Шевченко в идейно-гражданском смысле слова, не знаю, как Украина собралась бы вся. Шевченко действительно был символом Украины», — цитирует Галкина «АиФ».
Актер добавил, что запрет Гоголя, который воспел Украину в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», это пример бреда. По словам Галкина, уже известно, что творится в головах жителей этой страны.