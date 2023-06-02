WP: минобороны Британии предупредило о неспособности Запада снабжать Украину оружием в прежнем режиме

Западные правительства больше не могут поставлять Украине вооружение и боеприпасы в прежнем интенсивном режиме, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
В интервью американскому изданию The Washington Post чиновник признал, что арсеналы британской армии опустошены, и такая же ситуация наблюдается у союзников.
По его словам, хотя Запад стремится оказывать Украине всю необходимую помощь, не толкая к переговорам с Россией, национальные правительства вынуждены все чаще тратить бюджетные средства для закупки вооружения, ведь армейские запасы закончились.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял, что западным странам придется наращивать производство вооружения в сложившейся ситуации.