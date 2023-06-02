Полиция рассказала о нарушениях, приведших к покушению на премьер-министра Японии Кисиду

Стражи порядка в Японии в ходе расследования инциденте с нападением на премьер-министра страны Фумио Кисиду выяснили, что причиной ЧП стали базовые нарушения безопасности чиновника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет национального полицейского управления.
В документе говорится, что на предвыборной встрече не было ни одного металлодетектора, из-за чего преступник без труда смог пронести самодельную бомбу и бросить ее в сторону политика.
Напомним, 15 апреля недалеко от места публичного выступления Кисиды в городе Вакаяма прогремел мощный взрыв. Премьера экстренно эвакуировали в безопасное место, он не пострадал.