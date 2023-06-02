Вице-президент АТОР считает, что Грузия не сможет стать конкурентом Турции в туризме

Мурадян заявил, что Грузия не числится даже в десятке самых популярных направлений, поэтому опасаться, что она перехватит туристов из России, не стоит, передает телеканал «360». Специалист объяснил свою позицию тем, что в Грузию летают 14 рейсов в неделю, в то время как Турция принимает порядка 1400 самолетов из России.